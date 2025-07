Ex forfettario socio di Snc, così i contributi

La domanda Un contribuente forfettario ha chiuso la partita Iva ad aprile 2024, ed è diventato socio di una società in nome collettivo. Questo soggetto era iscritto alla gestione Inps commercianti come forfettario, e ha proseguito l’iscrizione come socio di Snc.Come vanno indicati, in dichiarazione dei redditi, i contributi versati nel corso del 2024?

I contributi previdenziali versati in relazione all’esercizio dell’attività in regime forfettario vanno evidenziati e dedotti dal pertinente reddito (fino a capienza dello stesso) nel quadro LM del modello Redditi e, per la parte eccedente, nel quadro RP (previa indicazione nel rigo LM49); mentre i versamenti derivanti dalla nuova posizione contributiva, in qualità di socio di società di persone, si evidenziano utilizzando il medesimo quadro RP, per essere dedotti dal reddito complessivo.

