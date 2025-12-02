Extraprofitti dell’energia, la Consulta «salva» la tassa
Non è illegittima l’indeducibilità del contributo dall’Ires
Le «circostanze straordinarie» in cui è nata tornano a salvare la prima cosiddetta “tassa sugli extraprofitti” delle società energetiche nell’esame costituzionale.
La Consulta è tornata a occuparsi del tema nella sentenza 180/2025 depositata il 2 dicembre (redattore Luca Antonini), dichiarando infondate le questioni di legittimità della norma, l’articolo 37 del Dl 21/2022, che aveva chiesto alle aziende dell’energia un «contributo di solidarietà» pari al 25% del maggior saldo Iva maturato nell’inverno...