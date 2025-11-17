Extraprofitti energia, contro i recuperi Gse ricorsi alla Cgt Roma
Decisiva la sede legale del gestore nella Capitale. Non è prevista alcuna o diversa connotazione territoriale
I ricorsi contro i recuperi dal Gse per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia sugli extraprofitti sono tutti di competenza della Cgt di Roma. È uno dei passaggi fondamentali stabiliti dalla sentenza 3273/6/2025 della Cgt Milano la quale ha concluso che la competenza territoriale per le controversie che coinvolgono il Gestore dei servizi energetici (Gse) spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione il Gse ha la sua sede. La corte di Milano pertanto ha...
