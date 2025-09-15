Familiari a carico, oneri detraibili anche per i figli over 30
La detrazione per i carichi è calcolata pro rata per i mesi fino al compimento dell’età massima
I bonus fiscali sulle spese sostenute per i figli a carico possono essere goduti anche dopo il loro trentesimo anno, indipendentemente dal nuovo limite di età introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per la detrazione per carichi di famiglia. Quest’ultima opera su base mensile, per cui spetta – pro rata temporis - anche nell’anno in cui il figlio compie trent’anni, fino al mese prima del compleanno.
Sono le conclusioni della risposta a interpello 243/2025, con cui l’Agenzia chiarisce l’ambito di applicazione...
