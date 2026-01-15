Fatture false, il risparmio è profitto del reato

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’indetraibilità dell’Iva, quando il contribuente sia consapevole dell’interposizione fittizia del soggetto emittente, integra l’indebito risparmio d’imposta che costituisce il profitto del reato; la sorte del costo ai fini delle imposte sui redditi, quand’anche astrattamente deducibile per effettività e inerenza, è giuridicamente irrilevante ai fini della configurabilità della responsabilità ...

