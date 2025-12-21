Fatture con Iva non dovuta e versata: dal giudice via libera alla detrazione
La Cgt di La Spezia sdogana il recupero dell’imposta come alternativa al rimborso
La detrazione dell’Iva non dovuta altro non è se non una forma di rimborso “autogestito” dal soggetto passivo. A questo risultato giunge la Cgt di La Spezia con la sentenza 315/2/2025 (presidente Sorrentino, relatore Molino), accogliendo il ricorso della contribuente e rigettando la tesi dell’ufficio che pretendeva di “fermarsi” al rilievo di indebita detrazione, con conseguente applicazione delle sanzioni per tale specifica violazione e per quella d’infedele dichiarazione.
Il caso concerne l’errata...