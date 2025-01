Fatture della Pa, le modalità per la corretta emissione e gestione

Le fatture da emettere alla c.d. pubblica amministrazione sono caratterizzate da una disciplina specifica, per molti versi diversa da quelle delle altre fatture elettroniche. A livello pratico è quindi necessario focalizzare le regole delle fatture P.A. e le modalità di corretta emissione e di corretta gestione delle fasi successive, in particolare in ipotesi di rifiuto.

L’obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione è stato introdotto ben prima rispetto a quello generalizzato, dal Dm 55/2013, che ne regola l’emissione, la trasmissione ed il ricevimento. La fattura elettronica è entrata in vigore dal 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco Istat e dal 31 marzo 2015 per tutte le altre Amministrazioni. La fattura elettronica P.A. ha regole specifiche...