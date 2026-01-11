Fideiussione «omnibus» soggetta al registro anche se il creditore ha partita Iva

Con la sentenza n. 173/2/2025 la Cgt Piacenza (presidente e relatore Morlini) ha affermato che la fideiussione omnibus non solo non è esente da imposta di registro per coprire debiti futuri e pregressi – non potendo beneficiare delle agevolazioni previste soltanto per le fideiussioni a medio o lungo termine – ma neppure va soggetta ad Iva per il solo fatto che il creditore è soggetto Iva.

La controversia riguarda la stipula di un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai ricorrenti a garanzia...