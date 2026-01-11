Imposte

Fideiussione «omnibus» soggetta al registro anche se il creditore ha partita Iva

Respinta la richiesta del contribuente di avere il regime di esenzione

Alessia Urbani Neri

Con la sentenza n. 173/2/2025 la Cgt Piacenza (presidente e relatore Morlini) ha affermato che la fideiussione omnibus non solo non è esente da imposta di registro per coprire debiti futuri e pregressi – non potendo beneficiare delle agevolazioni previste soltanto per le fideiussioni a medio o lungo termine – ma neppure va soggetta ad Iva per il solo fatto che il creditore è soggetto Iva.

La controversia riguarda la stipula di un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai ricorrenti a garanzia...

