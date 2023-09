Fisco, giù le sanzioni su errori e ritardi. Incognita gettito per le penalità al 60% di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente









Ridurre la sanzione tributaria di base al 60 per cento. Distinguere in modo più marcato le multe per le frodi e quelle per gli errori o le divergenze interpretative. E ricalibrare una serie di istituti che impattano in modo pesante sulle penalità: recidiva, cumulo giuridico, ne bis in idem, rapporti tra processo penale e procedimento amministrativo. Gli esperti incaricati dal Mef di impostare le norme attuative della riforma fiscale non hanno raggiunto l’unanimità su tutte le proposte, ma hanno consegnato...