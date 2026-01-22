Fisco, pronto il nuovo portale Enea per le detrazioni sull’efficienza energetica

L’Enea ha reso disponibile la versione aggiornata del portale bonusfiscali.enea.it, lo strumento attraverso cui vanno trasmessi i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali dell’ecobonus e del bonus casa, previste dalla normativa vigente (legge 296/2006, articolo 14 del Dl 63/2013 e articolo 16-bis del Dpr 917/86).

Con l’attivazione del portale decorrono i 90 giorni utili per l’invio della documentazione. La finestra temporale riguarda sia gli interventi conclusi tra il 1° ...