Flat tax incrementale, da valutare gli incroci con le soglie di punibilità per i reati tributari di Valentino Tamburro

Entrate, circolare 18/E/2023

L’applicabilità del regime della flat tax incrementale, oltre a rappresentare un’interessante agevolazione fiscale, potrebbe risultare decisiva ai fini del superamento o meno delle soglie oltre le quali l’evasione fiscale è perseguibile anche ai fini penali.

L’articolo 1, comma 55, della legge di Bilancio per il 2023 prevede che il contribuente che intenda usufruire per il periodo d’imposta 2023 della flat tax incrementale, debba adottare il seguente procedimento di calcolo per la determinazione della...