Fondo per il Terzo settore rivisto: si attende la disciplina di attuazione
Estensione della platea agli enti iscritti nel Registro unico
Il Ddl di Bilancio 2026, dopo il passaggio al Senato, riscrive la disciplina del fondo da 100 milioni di euro per la riqualificazione energetica e strutturale degli enti del Terzo settore (Ets) dopo la fine del superbonus. Tra gli emendamenti alla finanziaria 2026 figura la modifica dell’articolo 1-ter del Dl 39/2024, che aveva istituito, per il 2025, un fondo a sostegno degli interventi edilizi realizzati da Ets, Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps...
Terzo settore, le novità per gli Ets dopo il decreto delegato
di Marco Magrini