Fondo per il Terzo settore rivisto: si attende la disciplina di attuazione

Il Ddl di Bilancio 2026, dopo il passaggio al Senato, riscrive la disciplina del fondo da 100 milioni di euro per la riqualificazione energetica e strutturale degli enti del Terzo settore (Ets) dopo la fine del superbonus. Tra gli emendamenti alla finanziaria 2026 figura la modifica dell’articolo 1-ter del Dl 39/2024, che aveva istituito, per il 2025, un fondo a sostegno degli interventi edilizi realizzati da Ets, Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps...

