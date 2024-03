Fondo perduto perequativo, stop allo scarto per la chiusura successiva della partita Iva

È illegittima la comunicazione di scarto della domanda per accedere al contributo perequativo fondata sul presupposto della cessazione della partita Iva intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del Dl 73/2021. Pertanto, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, è legittima la richiesta del contributo a fondo perduto del contribuente anche se la posizione Iva è stata chiusa dopo il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto legge. A stabilirlo...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi