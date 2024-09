Fondo Superbonus, definite le modalità per ottenere il contributo 2024

Per ottenere il contributo, potenzialmente del 30%, per le spese sostenute, tramite bonifico «parlante», dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, agevolate con il Superbonus del 70%, i condòmini e i proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari dovranno inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2024, un'apposita istanza, anche tramite un intermediario abilitato.

Superbonus: Fondo indigenti

Ai condòmini e ai proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari spetta un contributo, che non può essere superiore al 30% delle spese ammesse (spese che, a questi fini, hanno un limite massimo di 96.000 euro), per le spese sostenute, tramite bonifico «parlante», dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, agevolate con il Superbonus (sia per gli interventi sulle parti comuni che per quelli sulle singole unità, oltre che per le demolizioni e ricostruzioni, ai sensi dell'articolo 119, comma...