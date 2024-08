Un processo aziendale che, tipicamente, è oggetto di verifica è quello della movimentazione del fondo svalutazione crediti.

Un’azienda target ha registrato movimentazioni significative nel fondo svalutazione crediti, sia in termini di accantonamenti che di utilizzi del fondo. Come dovranno essere condotte le verifiche in una due diligence contabile e fiscale?

1. L’analisi documentale

Il fondo svalutazione crediti assume particolare rilevanza, in ...