Fondo Usa, liquidazione all’erede tassata in Italia
Reddito da pensione soggetto a prelievo separato nel nostro Paese
La liquidazione di un fondo pensione statunitense percepita da un erede residente in Italia deve essere tassata esclusivamente nel nostro Paese, come reddito da pensione soggetto a tassazione separata. La ritenuta fiscale operata negli Stati Uniti non è conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni e può essere richiesta a rimborso.
Con la risposta a interpello 290/2025 l’agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile all’importo percepito nel 2024 da un’erede fiscalmente...
