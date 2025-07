Forfettari, acquisti in reverse charge con possibili disallineamenti Iva

I forfettari versano l’Iva relativa agli acquisti in reverse charge, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. La modifica apportata dal Dlgs 81/2025 è “minimale” e lascia sullo sfondo alcune problematiche interpretative che – sommate alle regole specifiche previste per le operazioni con l’estero – impongono agli operatori di agire con cautela.

Il quadro normativo

I soggetti che adottano il regime forfettario non addebitano l’imposta in via di rivalsa.

In...