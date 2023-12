Forfettari, i chiarimenti delle Entrate sulle novità e l’obbligo della fattura elettronica dal 2024

La circolare 32/E/2023 pubblicata il 5 dicembre chiarisce l’applicazione delle novità per il regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio per il 2023. La soglia di ricavi o compensi per accedere o rimanere nel regime agevolato per il 2023 è pari a 85mila euro, ed è stata introdotta l’ulteriore soglia di 100mila euro che, se superata, comporta l’uscita in corso d’anno. Dal 1° gennaio 2024, inoltre, tutti i contribuenti forfettari saranno tenuti a emettere le fatture in formato elettronico.

