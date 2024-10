Forfettari, la fattura semplificata sarà più ampia

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva le nuove regole Iva per le piccole imprese, in recepimento della direttiva (Ue) 2022/542. Dal 1° gennaio, pertanto, accanto al regime forfetario nazionale (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014), la cui soglia di operatività è fissata all’importo massimo di 85mila euro per ogni Paese Ue, troverà applicazione il «regime transfrontaliero di franchigia», disciplinato al nuovo Titolo V-ter, articoli 70-terdecies e successivi, del decreto...

