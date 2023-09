Forfettari, per i dati nel quadro RS si va verso il rinvio al 2024 di Giovanni Parente









Sui dati di dettaglio relativi ai costi dei forfettari si muove il Governo. La soluzione allo studio del viceministro all’Economia, Maurizio Leo, è quella di inserire una norma all’interno del decreto Proroghe atteso oggi in Consiglio dei ministri per far slittare al 2024 l’obbligo di complilazione dei campi del quadro RS da parte dei forfettari. Una soluzione anticipata da Leo al convegno dell’Adc (come anticipato nell’articolo «Più tempo per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci») per venire...