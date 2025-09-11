Forfettari, Redditi distingue i ricavi da attività differenti
Verifica necessaria per il rispetto della soglia degli 85mila euro
I contribuenti che applicano il regime forfettario possono svolgere anche più attività contemporaneamente; attenzione, però, alla verifica della soglia di ricavi/compensi per evitare la fuoriuscita e alla corretta indicazione dei redditi in dichiarazione. Il comma 55 della legge 190/2014 precisa che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, ai fini della verifica della soglia di accesso/permanenza nel regime forfettario, pari a 85mila euro, si assume...