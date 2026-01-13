Forfettari, reddito da dipendente neutro se si termina il rapporto l’anno precedente
Anche per il 2026 il limite di cumulo è fissato in meno di 35mila euro
Il reddito di lavoro dipendente, se percepito in misura inferiore a 35.000 euro, non preclude l’accesso al regime forfettario, ma attenzione anche alle altre cause ostative. Per poter accedere e permanere nel regime forfettario sono numerose le verifiche che devono essere eseguite. Occorre, infatti, constatare di essere in possesso dei requisiti di accesso di cui al comma 54 della legge 190/2014, ma anche di non trovarsi in una delle cause ostative di cui al comma 57 della stessa legge. Tra queste...
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware