Formazione 2026 semplificata per commercialisti e avvocati
Scatta l’esonero totale per gli esperti fiscali dai 65 anni di età e la riduzione a metà per chi ha figli fino a sei anni. I legali dovranno raggiungere solo la soglia minima annuale di 15 crediti
Con il 2026 scatta la nuova formazione continua dei commercialisti, mentre per gli avvocati continuano ad applicarsi per un altro anno le deroghe al regolamento sulla formazione che hanno di fatto limitato ai singoli anni e non più al triennio il raggiungimento dei crediti necessari. Novità anche per i periti industriali: ad esempio nei corsi a distanza verranno introdotte verifiche intermedie. Tutte le nuove disposizioni scatteranno dal 1° gennaio 2026. Fatta eccezione per i commercialisti, per ...