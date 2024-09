Forum Telefisco / Concordato, gli effetti per chi non aderisce

La domanda Quali sono le conseguenze, in tema di accertamento, derivanti dalla mancata accettazione della proposta di concordato preventivo biennale?

Per i contribuenti che non intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 2 del Dlgs 13/2024, è prevista un’intensificazione dei controlli da parte dell’agenzia delle Entrate. È opportuno rammentare, però, che la mancata accettazione della proposta non produce di per sé alcuna “automatica” conseguenza negativa sul contribuente con riferimento alla valutazione del suo livello di affidabilità fiscale, valutazione che rimane subordinata...