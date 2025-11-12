Fotovoltaico, 262 milioni alle imprese del Sud Italia

Con una dotazione di 262 milioni, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato l’avviso per la selezione di progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (Fer), a valere sul Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC).

L’intervento sostiene gli investimenti delle imprese che intendono produrre energia pulita per il proprio fabbisogno, contribuendo alla riduzione dei costi e alla decarbonizzazione...