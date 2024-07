Fotovoltaico, Iva ordinaria nella fattura all’appaltatore emessa dall’installatore

La domanda Un contribuente in regime forfettario - che svolge l’attività di commercio impianti fotovoltaici, dopo aver venduto un impianto fotovoltaico al proprio cliente (consumatore finale) - riceve dal proprio installatore di fiducia una fattura con l’applicazione del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr 633/72 riferibile alla sola installazione di un impianto fotovoltaico eseguita presso l’abitazione del proprio cliente. Visto che il contribuente forfettario che riceve fattura con inversione contabile interna è tenuto al versamento dell’Iva, quale aliquota dovrà applicare in esito alla fattura ricevuta dall’installatore che ha incaricato per la prestazione resa da quest’ultimo eseguita presso l’abitazione del proprio cliente?

S. R. - Palermo

L’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del Dpr 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti, come l’impianto fotovoltaico del caso di specie, e di completamento relative a edifici. Pertanto, mentre a monte la prestazione nei confronti del committente privato è senza applicazione da Iva (articolo 1, comma 58, legge 190/2014), in quanto l’appaltatore è in regime forfettario, la prestazione dell’installatore...