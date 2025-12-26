Fotovoltaico, tassazione ordinaria per gli impianti a terra completati dopo il 2025
La legge di Bilancio 2026 limita le regole restrittive introdotte dal Dl 63/2024 per gli impianti fotovoltaici
Impianti fotovoltaici a terra tassati in via ordinaria ma solo se i lavori di installazione terminano dopo il 31 dicembre 2025. La manovra 2026, (comma 16 nel testo approdato alla Camera dopo l’approvazione in prima lettura al Senato), porta con sé la modifica dell’articolo 5, comma 2-quater, del Dl 63/2024 in tema di tassazione degli impianti fotovoltaici.
La determinazione del reddito pre-riforma
L’articolo 5 del Dl 63/2024 introduce nella legge 266/2005, dopo il comma 423 che regola la determinazione del reddito per le attività di produzione...