Franchigia transfrontaliera, regime con percorso a ostacoli

A quasi due mesi dell’entrata in vigore del regime di franchigia Iva transfrontaliero, sono state delineate le modalità applicative di accesso, applicazione e recesso del regime stesso. Ma rimane qualche dubbio.

Per effetto del Dlgs 180/2024, in attuazione della direttiva Ue 2020/285, dal 1° gennaio 2025 le piccole imprese italiane, stabilite in uno Stato membro diverso da quello in cui è dovuta l’Iva, possono esentare dall’imposta le loro forniture (transfrontaliere), allo stesso modo in cui le piccole...