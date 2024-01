Fringe benefit e premi di risultato, nuove soglie di esenzione per il 2024

La legge di Bilancio per il 2024 rimodula il regime di esclusione dalla imposizione del reddito di lavoro dipendente di alcuni beni limitatamente all’anno d’imposta 2024. Interessati sono i fringe benefit (ormai equiparabili a veri e propri strumenti di welfare) nonché i premi di risultato ed altre forme di partecipazione agli utili d’impresa.



Fringe benefit ex articolo 51 comma 3 del Tuir, l’evoluzione della specie

La legislazione tributaria in materia di redditi da lavoro dipendente è ispirata al principio di onnicomprensività, secondo il quale «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» (articolo 51 comma 1 Tuir, formulazione rimasta invariata nel testo post riforma del 2004). La locuzione «in relazione al rapporto di lavoro», in particolare...