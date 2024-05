Frodi Iva, niente responsabilità oggettiva per il cessionario

In caso di frode Iva il cessionario non può essere chiamato a rispondere dell’Iva non versata dai fornitori per il solo fatto di aver intrattenuto dei rapporti commerciali con soggetti evasori, risultati essere caratterizzati da una inadeguatezza dei fattori produttivi impiegati.

E, infatti, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell’esistenza di una frode Iva consumata a monte...