Frontaliere anche se si resta all’estero 45 giorni all’anno

Il frontaliere può non rientrare nel Paese di residenza per un massimo di 45 giorni l’anno; agevolazioni anche per chi lavora da remoto. La legge 217/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo di modifica dell’accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Le variazioni riguardano il Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, modificato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024...

