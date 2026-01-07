Fuori dal concordato la Snc che diventa impresa individuale
La modifica sostanziale soggettiva determina una causa di cessazione
Sono ancora una volta le cause di cessazione e decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) le “protagoniste” di due nuove Faq diffuse dall’agenzia delle Entrate. La prima riguarda una causa di cessazione, determinata dalla «trasformazione atipica» da società di persone a impresa individuale. Nel settembre 2025 una società in nome collettivo (Snc), fino ad allora composta da due soci e aderente al Cpb 2024-2025, resta con un unico socio, il quale acquista la quota dall’altro e dichiara in atto...