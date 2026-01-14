Fuori gioco l’avviso emesso dal centro operativo di Pescara

Il centro operativo di Pescara ha esclusivamente poteri di istruttoria e controllo, mentre l’adozione degli atti impositivi spetta all’agenzia delle Entrate territorialmente competente. Ad enunciare questo principio è l’ordinanza 34888/2025 della Cassazione.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dal Centro operativo di Pescara...