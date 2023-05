Fusione e riporto perdite, valutazione a monte per il patrimonio netto di Angelo Conte

Link utili Cassazione, sentenza 1035/2023 Sezione Tributaria

Scheda: Fusione Studio Associato CMNP Sistema Frizzera

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’articolo 172, comma 7, del Tuir prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione vengano trasferite in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione qualora venga superato il cosiddetto test di vitalità e, in ogni caso, nel limite del patrimonio netto di ciascuna società quale risulta dall’ultimo bilancio ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione ex articolo 2501-quater del Codice civile. La norma prevede, inoltre, che il patrimonio netto vada...