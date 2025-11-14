Fusione: per il riporto delle perdite è necessaria la perizia giurata
Con la risposta a interpello 278 del 3 novembre 2025, l’agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una fusione per incorporazione tra due società, ove l’incorporata risulta controllata dall’incorporante, in cui viene richiesta la disapplicazione della norma antiabuso contenuta nell’articolo 172, comma 7, del Dpr 917/1986, tenendo conto che è stata realizzata nel corso del 2024.
Le particolari disposizioni in tema di operazioni straordinarie
In tema di fusioni societarie, all’interno dell’articolo 172 del Dpr 917/1986, come di recente modificato dal ...
di Alessandro Mattavelli