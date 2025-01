Fusioni e scissioni in equilibrio tra risanamento e tutela delle parti coinvolte

Con l’introduzione del Dlgs 14/2019, il Codice della crisi d’impresa ha riconosciuto la fusione e la scissione come strumenti centrali per il risanamento delle imprese. L’articolo 116 del Codice ha permesso di includere queste operazioni nei piani di concordato preventivo e di ristrutturazione, risolvendo conflitti tra norme societarie e concorsuali. Le fusioni, che consolidano risorse e competenze in un’unica entità, sono particolarmente utili per migliorare l’efficienza operativa, mentre le scissioni...

