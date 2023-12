Fusioni inverse, più spazio ai procedimenti semplificati

Il sistema imprenditoriale italiano è caratterizzato da un capitalismo di stampo familiare e da una capillare rete di imprese-eccellenze di piccola e media dimensione. Un simile sistema si presta in maniera fisiologica a politiche di aggregazione per valorizzarsi al meglio in un contesto di forte competizione economica come quello attuale.

L’operazione di fusione rappresenta dunque una mano tesa per gli imprenditori in cerca di crescita, ed in questo senso i numeri resi dagli osservatori lo confermano...