Gestione su misura per chi fattura la penale di mancato arrivo degli ospiti
Le somme incassate a titolo di penalità non sono considerate il corrispettivo di una prestazione di servizio, quindi prevale il regime di esclusione da Iva
Nel caso descritto, la fattura deve richiamare l'articolo 15 del decreto Iva. Le somme incassate a titolo di penalità per il mancato arrivo dell'ospite (no show) non sono considerate il corrispettivo di una prestazione di servizio, ma hanno funzione punitivo-risarcitoria per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale da parte del cliente. In termini più espliciti, prevale il regime di esclusione da Iva. Dunque, la norma di riferimento da indicare in fattura è l'articolo 15, comma 1, n. 1) del decreto...