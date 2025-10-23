Gestione su misura per chi fattura la penale di mancato arrivo degli ospiti

La domanda Un affittacamere in regime forfettario, deve fatturare la penalità relativa al mancato arrivo dell'ospite (no show). L'ospite ha effettuato la prenotazione tramite Booking che poi ha provveduto ad accreditare la penale sul conto dell'affittacamere. Ai fini Iva, la fattura deve essere emessa richiamando l'esclusione ex articolo 15 comma 1 DPR 633/1972 oppure, trattandosi di soggetto escluso dagli adempimenti Iva (fatta eccezione per l'estero), può emettere fattura richiamando il riferimento normativo del regime forfettario, art.1 c.54-89 L.190/2014? Grazie

b. p. -

Nel caso descritto, la fattura deve richiamare l'articolo 15 del decreto Iva. Le somme incassate a titolo di penalità per il mancato arrivo dell'ospite (no show) non sono considerate il corrispettivo di una prestazione di servizio, ma hanno funzione punitivo-risarcitoria per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale da parte del cliente. In termini più espliciti, prevale il regime di esclusione da Iva. Dunque, la norma di riferimento da indicare in fattura è l'articolo 15, comma 1, n. 1) del decreto...