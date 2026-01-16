Giovani agricoltori, per la sostitutiva del 12,5% opzione nel quadro VO del modello Iva
Necessario barrare la casella VO27. Resta confermato il quadro generale delle regole di compilazione
Pronto il modello Iva 2026. L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento 51732/2026, ha pubblicato il modello di dichiarazione definitivo. Le novità di quest’anno sono relative all’esercizio dell’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente per i servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica nonché alle società di comodo (si veda l’articolo «Nel modello 2026 l’Iva dal committente per trasporto e logistica»). Confermato, invece, il quadro delle regole di ...