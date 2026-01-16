I temi di NT+Agricoltura

Giovani agricoltori, per la sostitutiva del 12,5% opzione nel quadro VO del modello Iva

Necessario barrare la casella VO27. Resta confermato il quadro generale delle regole di compilazione

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Pronto il modello Iva 2026. L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento 51732/2026, ha pubblicato il modello di dichiarazione definitivo. Le novità di quest’anno sono relative all’esercizio dell’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente per i servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica nonché alle società di comodo (si veda l’articolo «Nel modello 2026 l’Iva dal committente per trasporto e logistica»). Confermato, invece, il quadro delle regole di ...

Correlati

Altri Provvedimenti
Nel modello 2026 l’Iva dal committente per trasporto e logistica - di Simona Ficola

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+