Giustizia e Pnrr, insufficienti i rinforzi previsti per i tribunali
I nodi da sciogliere dopo la delibera del Consiglio superiore della magistratura che ha dato le indicazioni operative per attuare gli interventi del decreto legge 117/2025
Con la delibera del 3 settembre scorso il Consiglio superiore della magistratura ha dato seguito a quanto previsto dal decreto legge 117/2025, con il quale il Governo ha individuato alcune misure emergenziali per raggiungere gli obiettivi previsti dal Pnrr per la giustizia civile. In particolare, la riduzione del 40%, rispetto al 2019, del disposition time entro giugno 2026, che dovrebbe passare da 2.512 giorni a 1.507 a livello nazionale, considerando i tre gradi di giudizio.
Il Csm ha quindi individuato...