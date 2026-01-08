Gli esodati del credito 5.0 ancora in attesa di soluzioni

Qual è il beneficio fiscale sugli investimenti che erano stati destinati al credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl 19/2024) ma che sono rimasti “orfani” di tale misura per effetto dell’anticipata interruzione a causa del contingentamento dei fondi dedicati? A questo domanda non risponde né la legge di Bilancio 2026 né il decreto interministeriale previsto dal comma 433 dell’articolo 1 della stessa legge e di cui il 5 gennaio scorso, trasmesso nei primi giorni di gennaio dal Mimit al...

