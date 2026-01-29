Global minimum tax, i nuovi limiti alle imposte anticipate e differite

L’articolo 9, comma 1, lettera g), del Dlgs 192/2025 amplia l’ambito applicativo delle regole di spegnimento (Switch-off Rules) previste dal Dlgs 209/2023, allineando la disciplina nazionale alle indicazioni Ocse contenute nel Commentario e nelle Administrative Guidance di luglio 2023. Tra le novità, assume rilievo la disapplicazione di norme analoghe a quelle introdotte nei nuovi commi 4-bis-4-quinquies dell’articolo 54, relative al trattamento di imposte anticipate e differite nel calcolo dell’Etr. Le modifiche operano con effetti retroattivi dal 31 dicembre 2023.
Premessa
L’articolo 9, comma 1, lettera g), del Dlgs 192/2025 (decreto Correttivo) ha ampliato le ipotesi di applicazione delle Switch-off Rules previste dall’articolo 34, comma 5, del Dlgs 209/2023, recependo le indicazioni contenute nel Commentario Ocse alle Model Rules (Commentario) e nelle Administrative Guidance di luglio 2023 (AG July 2023).
Tra le nuove fattispecie introdotte, particolare rilievo assume quella relativa alla non applicazione di disposizioni analoghe a quelle previste nei nuovi commi ...