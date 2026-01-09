Global minimum tax, tentativi di semplificazione da parte dell’Ocse
Il side-by-side arrangement esclude dalla minimun tax gli Stati Uniti, con il rischio di perdita di competitività per chi ha adottato il Pillar 2
Lo scorso 5 gennaio l’Ocse ha pubblicato il «side-by-side arrangement» (si veda il precedente articolo «L’Ocse sblocca il pacchetto semplificazioni della Global minimum tax»), un accordo tecnico e politico in seno all’inclusive framework per coordinare l’attuazione della Global minimum tax (Gmt) e introdurre strumenti di semplificazione degli adempimenti del Pillar 2. Il documento, in forma di administrative guidance, presenta regole volte a ridurre gli oneri amministrativi e di compliance tramite...