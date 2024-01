Governance e reporting di sostenibilità in due guide

L’importanza e l’efficacia degli approcci adottati dalle imprese per la gestione delle variabili Esg è divenuta sempre più fondamentale per la loro sopravvivenza. E questo sia per le regolamentazioni sempre più stringenti imposte dai policy makers sia perché tutti i principali stakeholders basano le loro decisioni, oltre che sui fattori economici, in misura rilevante su tali variabili. La loro importanza trova ulteriore conferma in due documenti pubblicati ieri di cui uno del Consiglio Nazionale ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi