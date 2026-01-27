Gruppi di acquisto solidali, distribuzione dei beni agli associati ancora esclusa dall’Iva
La risposta a interpello 20/2026: la distribuzione dei beni agli aderenti non integra una cessione imponibile
Gruppi di acquisto solidali (Gas), la distribuzione dei beni acquistati agli associati resta esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. È la conclusione cui giunge l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 20/2026 che ripercorre le più recenti evoluzioni in tema di trattamento Iva delle attività istituzionali degli enti associativi.
Nello specifico, l’istante un Gas con qualifica di associazione di promozione sociale (Aps), si interroga sugli effetti derivanti dall’entrata in vigore ...