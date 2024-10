Gruppi societari, per il titolare effettivo occorre risalire la catena del controllo

L’adempimento dell’individuazione del titolare effettivo risponde ad esigenze lodevoli che sono quelle di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Alla luce di ciò, tuttavia, l’adempimento in sé non si presenta facile in molti casi. Vediamo quelli più ricorrenti in ambito societario, che sono stati descritti in maniera chiara ed efficace dal documento del Cndcec di ottobre 2024. Ci concentriamo in particolare sulle società di capitali (Spa e Srl).

Criterio dominicale

In prima battuta va...