Holding e partecipazioni, regole più semplici per il realizzo controllato

Con il Dlgs 192 del 18 dicembre 2025, tra le diverse modifiche correttive alle norme attuative della riforma Ires e Irpef, è stata introdotta una norma interpretativa che contribuisce a chiarire le modalità applicative dei conferimenti di partecipazioni in realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis. Si tratta di un intervento significativo cha agevola sul piano operativo l’implementazione delle operazioni di riorganizzazione societarie e familiare.