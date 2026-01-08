Holding e partecipazioni, regole più semplici per il realizzo controllato

Con il Dlgs 192 del 18 dicembre 2025, tra le diverse modifiche correttive alle norme attuative della riforma Ires e Irpef, è stata introdotta una norma interpretativa che contribuisce a chiarire le modalità applicative dei conferimenti di partecipazioni in realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis. Si tratta di un intervento significativo cha agevola sul piano operativo l’implementazione delle operazioni di riorganizzazione societarie e familiare.
Il regime di realizzo controllato, una premessa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 192 del 18 dicembre scorso viene dato il via libera definitiva a un pacchetto di norme che apportano modifiche e integrazioni ai decreti attuativi della Riforma fiscale. Il provvedimento (di seguito il “decreto Correttivo”) interviene su diversi ambiti, dalle detrazioni Irpef per familiari a carico alla disciplina degli interpelli, all’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese e alla correzione degli errori contabili...