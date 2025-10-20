Holding industriali, l’individuazione con asset test

Come fare perAdempimentiHolding industriali, l’individuazione con asset testdi Emanuele Reich e Franco VernassaN. 3920 Ottobre 2025Quando Ogni anno dopo l’approvazione del bilancio.Cosa scade Individuazione annuale della holding industrialePer chi Società holding con possiedono partecipazioni in società finanziarie e/o industrialiCome adempiere Tramite che coinvolgono l’attivo patrimoniale ed in particolare le partecipazioni e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate.Continua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediArgomentiBilancioSocietàIndice1. In sintesi2. L’individuazione gestionale e civilistica3. L’individuazione fiscale delle holding finanziarie ed industriali4. L’attività prevalente5. Anagrafe tributariaGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale17 Ottobre 2025Rimanenze da produzioni congiunte: forme tecniche, tipologie di output e criteri di valutazionedi Valerio Antonelli e Raffaele D'Alessio16 Ottobre 2025Esg, adeguati assetti e polizze catastrofali, verso una nuova resilienza d’impresadi Giuseppe Buonamassa e Barbara Pinelli15 Ottobre 2025Iva e distacco del personale, il quadro normativo dopo l’intervento dell’Uedi Sabino Piattone, Stefano Ruzzier e Claudio Sabbatini15 Ottobre 2025Imprenditore agricolo, le coltivazioni evolute nella nuova disciplina dei redditi agraridi Cristina Odorizzi14 Ottobre 2025Depositi fiscali e d’imposta di consumo, le nuove modalità operativedi Vittorio Santabarbara