Holding non finanziarie: comunicazione annuale all’anagrafe tributaria entro fine febbraio 2024

La domanda

Una holding, le cui partecipazioni attengono a società commerciali e industriali, sulla base del progetto di bilancio 2022 che verrà approvato il 30 giugno 2023, supera il test di cui all’articolo 162-bis del Tuir (Dpr 917/1986) rientrando nella fattispecie di società di partecipazione non finanziaria. Nella risposta all’interpello 40/2021 dell’agenzia delle Entrate si legge che la valutazione del superamento del test deve essere effettuata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai dati del bilancio dell’esercizio chiuso per il quale si presenta la dichiarazione stessa (bilancio 2022 - modello Redditi Sc 2023). Tale concetto sembra ribadito anche successivamente, nella risposta agli interpelli 266 e 365 del 2021. Si chiede allora quale sia il "dies a quo" per inviare le comunicazioni all’Anagrafe tributaria - sia mensili che annuali - nel caso di superamento del test ex articolo 162-bis del Tuir nel bilancio anno 2022 che si approverà il 30 giugno 2023 ed entro quali termini le stesse devono essere inviate all’Anagrafe tributaria.

A. R. - Napoli