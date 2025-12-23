L'esperto rispondeControlli e liti

I bolli delle fatture cartacee non versati vanno regolarizzati

Il pagamento potrà avvenire tramite il modello F23, che includerà sanzioni e interessi, o con un bollettino PagoPa

di Corrado Scalabrini

La domanda

Un dietista con regime forfettario emette fatture ai propri clienti in formato cartaceo (sistema tessera sanitaria) non inviandole al sistema Sdi. Nelle fatture, per gli importi sopra soglia bollo, prevede anche la voce del bollo a 2 euro che incassa regolarmente. Il dietista si è accorto che negli ultimi quattro anni non ha mai versato il bollo e ora vorrebbe ravvedersi e versare le somme dovute con interessi e sanzioni. Pare che si possa versare il tutto tramite modello F24, tuttavia sembra che tale procedura sia riservata solo per chi applica il bollo sulle fatture elettroniche e non per quelle cartacee. Qual è la procedura corretta per effettuare questo versamento?
A. M. - Catania

Per le fatture cartacee, l’imposta di bollo non può essere regolarizzata tramite modello F24. I riferimenti al bollo pagabile tramite F24 riguardano sempre fatture elettroniche o documenti informatici. Per le fatture cartacee, invece, resta in vigore la disciplina generale del Dpr 642/1972 che, quando il documento è stato emesso senza bollo, prevede la procedura di regolarizzazione (articolo 22) presso l’agenzia delle Entrate. Occorrerà, pertanto, recarsi all’agenzia delle Entrate competente e presentare...

