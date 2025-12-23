I bolli delle fatture cartacee non versati vanno regolarizzati

La domanda

Un dietista con regime forfettario emette fatture ai propri clienti in formato cartaceo (sistema tessera sanitaria) non inviandole al sistema Sdi. Nelle fatture, per gli importi sopra soglia bollo, prevede anche la voce del bollo a 2 euro che incassa regolarmente. Il dietista si è accorto che negli ultimi quattro anni non ha mai versato il bollo e ora vorrebbe ravvedersi e versare le somme dovute con interessi e sanzioni. Pare che si possa versare il tutto tramite modello F24, tuttavia sembra che tale procedura sia riservata solo per chi applica il bollo sulle fatture elettroniche e non per quelle cartacee. Qual è la procedura corretta per effettuare questo versamento?

A. M. - Catania