I bolli delle fatture cartacee non versati vanno regolarizzati
Il pagamento potrà avvenire tramite il modello F23, che includerà sanzioni e interessi, o con un bollettino PagoPa
Per le fatture cartacee, l’imposta di bollo non può essere regolarizzata tramite modello F24. I riferimenti al bollo pagabile tramite F24 riguardano sempre fatture elettroniche o documenti informatici. Per le fatture cartacee, invece, resta in vigore la disciplina generale del Dpr 642/1972 che, quando il documento è stato emesso senza bollo, prevede la procedura di regolarizzazione (articolo 22) presso l’agenzia delle Entrate. Occorrerà, pertanto, recarsi all’agenzia delle Entrate competente e presentare...